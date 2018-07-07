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بتهمة النصب و الاحتيال

بائع تذاكر «دخول الجنة» في قبضة الأمن

بائع تذاكر «دخول الجنة» في قبضة الأمن
weam.co/530671
متابعات- الوئام:

ألقت سلطات زيمبابوي القبض على قس بتهمة النصب و الاحتيال حيث انه باع للآلاف من المترددين على كنيسته تذاكر لدخول الجنة.

وكان القس المدعو (تيتو واتس) يبيع التذكرة الواحدة مقابل 500 دولار  وهو مبلغ يعتبر باهظا في هذا البلد الإفريقي  الذي لا يتجاوز متوسط الدخل اليومي فيه دولارين.

وكان يسميها التذاكر الذهبية ويدعي أنها مصنوعة من الذهب الخالص  وتساعده زوجته في ترويجها.

وعند التحقيق معه من طرف الشرطة  قال القس المتهم إنه معتقل لأنه ينفذ مشيئة الله ،وان المسيح عيسى عليه السلام اتصل به وأمره ببيع التذاكر التي تفتح أبواب الجنة للمؤمنين.

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