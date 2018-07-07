إقتحام غرفة «سعودي» وسرقته في المغرب

مراكش- الوئام:

ألقت الجهات الأمنية في مراكش بالمغرب القبض على جزائريَين بعد سرقتهما نزيلاً سعوديًا في أحد الفنادق الراقية أمس الأول الخميس.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد للجهات الأمنية يفيد بسرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية، و3 بطاقات سحب بنكي، و3 ساعات ثمينة، ووثائق شخصية، إضافة إلى سرقة حقيبة الملابس الشخصية من نزيل سعودي بأحد الفنادق.

وإثر تحريات حددت هوية المتورطين اللذين تبين أنهما جزائريان في العقد الرابع من عمرهما وجرى إيقافهما، وضبط المسروقات بحوزتهما، ومعظم المبالغ المالية قبل قيامهما بتحويلها.

وكشف البلاغ أن أحد المتورطين يقيم في المغرب بصورة غير قانونية، فيما دخل صديقه بعده بيومين، ما يدل على اتفاقهما المسبق على عملية السرقة.وتم احتجاز المتهمين في مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.