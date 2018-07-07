التعليقات: 0

الجهات الأمنية قبضت على الجناة

إقتحام غرفة «سعودي» وسرقته في المغرب

إقتحام غرفة «سعودي» وسرقته في المغرب
weam.co/530673
مراكش- الوئام:

ألقت الجهات الأمنية في مراكش بالمغرب القبض على جزائريَين بعد سرقتهما نزيلاً سعوديًا في أحد الفنادق الراقية أمس الأول الخميس.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد للجهات الأمنية يفيد بسرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية، و3 بطاقات سحب بنكي، و3 ساعات ثمينة، ووثائق شخصية، إضافة إلى سرقة حقيبة الملابس الشخصية من نزيل سعودي بأحد الفنادق.

وإثر تحريات حددت هوية المتورطين اللذين تبين أنهما جزائريان في العقد الرابع من عمرهما وجرى إيقافهما، وضبط المسروقات بحوزتهما، ومعظم المبالغ المالية قبل قيامهما بتحويلها.

وكشف البلاغ أن أحد المتورطين يقيم في المغرب بصورة غير قانونية، فيما دخل صديقه بعده بيومين، ما يدل على اتفاقهما المسبق على عملية السرقة.وتم احتجاز المتهمين في مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

روابط ذات صلة

طفلة تنتحر في المدينة بسبب لعبة إلكترونية في ثاني حالة خلال أسبوع

طفلة تنتحر في المدينة بسبب لعبة إلكترونية في ثاني حالة خلال أسبوع
إنجاز طبي نادر لـ«سعود الطبية»

إنجاز طبي نادر لـ«سعود الطبية»
تفاصيل جديدة بشأن عاملة إثيوبية قتلت طفلة وطعنت شقيقها بالرياض

تفاصيل جديدة بشأن عاملة إثيوبية قتلت طفلة وطعنت شقيقها بالرياض
حالة وفاة وأربع إصابات بينهم طفلة في انقلاب سيارة بالباحة

حالة وفاة وأربع إصابات بينهم طفلة في انقلاب سيارة بالباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>