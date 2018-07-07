إرتفاع أسعار عقود النفط مع صعود الخام الأمريكي

الرياض- الوئام:

تباينت أسعار عقود النفط مع صعود الخام الأمريكي بدعم من مشتريات لتغطية مراكز مدينة بينما تراجع خام برنت متضررا من التوترات التجارية العالمية وتزايد انتاج السعودية.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 86 سنتا، أو 1.18%، لتبلغ عند التسوية 73.80 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا، أو 0.36%، إلى 77.11 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع تراجع الخام الأمريكي حوالي 0.5% رغم أنه سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 وينهي برنت الأسبوع على خسارة حوالي 3%.

وقال متعاملون إن صعود الخام الأمريكي في جلسة امس الجمعة يرجع إلى مشتريات لتغطية مراكز مدينة بعد أن هبط حوالي 2% في جلسة الخميس عندما تعرض لضغوط من بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة قدرها 1.3 مليون برميل في المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، زاد بمقدار 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في السادس من يوليو ليصل إلى 863 بزيادة قدرها 100 حفار عن العام الماضي.