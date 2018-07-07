«واتس آب» يرصد أموال لمن يساهم في حل مشاكله

نيودلهي -الوئام:

استجاب تطبيق واتس آب للانتقادات التي تعرض لها في الهند، خاصة عقب وقوع جرائم قتل كان السبب وراءها انتشار شائعات وأخبار زائفة عبر خدمته معلنا عن منح مالية لمن يساهم في حل هذه المشكلة.

وذكرت تقارير إعلامية أن انتشار الرسائل المضللة التي جرى تداولها عبر “واتس آب” في الهند أدي إلى وقوع سلسلة جرائم قتل، حيث لقي 29 شخصا مصرعهم منذ شهر مايو الماضي .

وشهد آخر حادث قتل خمسة عمال على يد مجموعة مكونة من 40 شخصا، ما دفع التطبيق المملوك من قبل شركة فيسبوك إلى القول إنها ستمول أبحاثا لمعرفة سبب الانتشار الكبير للأخبار المضللة في الهند عبر المنصة.

وكانت وزارة تكنولوجيا المعلومات في الهند قد طلبت من واتس آب، الذي يمتلك أكثر من 200 مليون مستخدم نشط في البلاد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الرسائل الزائفة.