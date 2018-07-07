الجيش اليمني يستعيد أجزاء واسعة من مدينة التحيتا بالحديدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، فرض سيطرته على أجزاء واسعة من مركز مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة عقب هجوم واسع شنه لتحرير المدينة.
وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن الهجوم تزامن مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات الجو التابعة لقوات التحالف العربي إسناداً لقوات الجيش الوطني والمقاومة اليمنية حيث شنت المقاتلات أكثر من 20 غارة جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية في التحيتا.
وأضاف المصدر أن : مئات من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا خلال عملية تحرير مركز مديرية التحيتا”.
وأكدت مصادر عسكرية أن تحرير مديرية التحيتا بشكل كامل سيعمل على قطع طرق إمداد المليشيا الانقلابية عبر مديرية زبيد وسيكون منطلقا لتحريرها.