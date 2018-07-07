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تزامناً مع غارات مكثفة للتحالف العربي

الجيش اليمني يستعيد أجزاء واسعة من مدينة التحيتا بالحديدة

الجيش اليمني يستعيد أجزاء واسعة من مدينة التحيتا بالحديدة
weam.co/530680
الحديدة (اليمن)- الوئام:

أعلن الجيش الوطني اليمني، فرض سيطرته على أجزاء واسعة من مركز مديرية التحيتا ‏جنوب محافظة الحديدة عقب هجوم واسع شنه لتحرير المدينة.‏

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن ‏الهجوم تزامن مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات الجو التابعة لقوات التحالف العربي إسناداً لقوات ‏الجيش الوطني والمقاومة اليمنية حيث شنت المقاتلات أكثر من 20 غارة جوية استهدفت ‏تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية في التحيتا.‏

وأضاف المصدر أن : مئات من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا خلال ‏عملية تحرير مركز مديرية التحيتا”.‏

وأكدت مصادر عسكرية أن تحرير مديرية التحيتا بشكل كامل سيعمل على قطع طرق إمداد ‏المليشيا الانقلابية عبر مديرية زبيد وسيكون منطلقا لتحريرها.

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