التأمينات الاجتماعية: «ساند» يعالج البطالة بالمملكة

الرياض- الوئام:

اعتبرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن برنامج ساند من البرامج الفعالة في معالجة البطالة، نافية في الوقت ذاته أن يكون سبباً في تحفيزها.

وقالت المؤسسة رداً على أسئلة لمشتركين: منطقياً يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً ويحظى بفوائد أخرى ناهيك عن تدرجه الوظيفي أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذهاب الى المجهول رغبة في الحصول على تعويض موقت» مضيفة إن وضع البرنامج هدفه معالجة حالة عرضية طارئة وموقتة خارجة عن إرادة الموظف وصاحب العمل.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى إعطاء الموظف نوع من الأمان الوظيفي، «علماً أن حصول المستفيد على التعويض لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر، بل على المستفيد البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض.

كما أنه على المستفيد سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب. علماً بأن صندوق الموارد البشرية يقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات».