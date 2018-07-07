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قالت انهم من داعش

إيران تُعلن إعدام منفذي هجمات البرلمان وضريح الخميني

إيران تُعلن إعدام منفذي هجمات البرلمان وضريح الخميني
weam.co/530690
طهران- الوئام:

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في طهران، أنه تم إعدام ثمانية أعضاء من داعش، كانوا معتقلين بتهمة التعاون في تنفيذ هجومين على مبنى مجلس الشورىالإيراني وضريح الإمام الخميني، العام الماضي.

ومنتصف مايو الماضي، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على الأشخاص الثمانية، بتهمة تنفيذ الهجومين.

وقُتل 17 شخصاً، وجرح 52 آخرون خلال الهجومين اللذين تعرض لهما مبنى البرلمان، وضريح الخميني بالعاصمة طهران في 7 يونيو العام الماضي.وتبنى آنذاك تنظيم داعش، المسؤولية عن تنفيذ الهجومين وفق بيان منسوب له.

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