تركيا: حملة أمنية على الدعارة غير المرخصة وكلمة السر «البطيخ البارد»

انقرة- الوئام:

عقب الحملة الأمنية الكبيرة التي شنتها قوات الأمن التركية الأسبوع الماضي في خمس مدن ومركزها مدينة أضنة تبين أن عصابة دعارة غير مرخصة تقودها سيدة تدعى بـ “مانوكيان” تستخدم عبارات مشفرة أثناء حديثها على الهاتف لتجنب إيقاع الشرطة بهم.

وتوصلت الشرطة إلى أن أفراد العصابة استخدموا عبارات مثل (الشاي الطازج، المنظفة،البطيخ، غرفة).

وتلقت فرق قسم الأخلاق العامة التابع للأمن العام بمديرية أمن أضنة بلاغا عن قيام عصابة تتزعمها سيدة تسمى عفيفة ف.

ولقبها مانوكيان بإجبار العديد من النساء على ممارسة الدعارة في أماكن غير مرخصة في كل من أضنة وإسطنبول ومرسين وهطاي وديار بكر.

وخلال مداهمتها لعشرين موقعًا اعتقلت قوات الأمن 19 شخصا من بينهم 5 سيدات وزعيمة العصابة عفيفة ف.

هذا وتبين أن العصابة قامت بتوفير النساء للعديد من الرجال الذين يقضون العطلة في بلدة كاراتاش بمدينة أضنة وأجبرتهن على ممارسة الدعارة.

يُذكر أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005.

وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.

وتدرّ تجارة الجنس في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.