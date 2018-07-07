القبض على نازح ارتكب 40 جريمة في الرياض

الرياض - الوئام:

تمكنت شرطة الرياض من القبض على نازح، بعد تزعمه لعدة جرائم سرقة وصل عددها 40، بأحياء الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الشخص “نازح في العقد الثالث من عمره، وتزعم عمليات لسرقة المنازل بمدينة الرياض، وتم القبض عليه في كمين محكم بأحد الأحياء السكنية شرق العاصمة، وذلك بعد محاولته مقاومة رجال الأمن والفرار من قبضتهم باستخدام سيارة مسروقة”.

وأوضح إلى أنه “تم التعامل معه بمقتضى الأنظمة والسيطرة عليه بالقوة الجبرية وإيقافه تمهيدًا لإحالة القضية للنيابة العامة”.

وأشار إلى أن العملية جاءت “في إطار تعقب الجهات الأمنية لمرتكبي جرائم السرقة، وبناء على ما توفر من أدلة على تزعمه عمليات سرقة من خلال تشكيل عصابات لممارسة هذه الجريمة، وإعادة تشكيل أي عصابة يتم الإطاحة بها، وثبوت ضلوعه وأفراد التشكيلات العصابية التي تزعمها بارتكاب (أربعين) جريمة سرقة من منازل باستخدام سيارات مسروقة بعد تغيير معالمها، بالإضافة إلى تورطه في قضية أخلاقية”.