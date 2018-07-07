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محتجز من 2011

السجن مدى الحياة لألماني تاجر في أطفال الفلبين واعتدى عليهم جنسيا

السجن مدى الحياة لألماني تاجر في أطفال الفلبين واعتدى عليهم جنسيا
weam.co/530702
وكالات - الوئام:

صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل ألماني (46 عاما)، في الفلبين، بسبب الاعتداء جنسيا على أطفال والاتجار فيهم.

وأدين توماس ميشائيل روهلاند بالاتهامات أمس الأحد من جانب محكمة في سيبو سيتي (570 كيلومترا جنوب مانيلا)، بحسب وثائق المحكمة.

وأوضحت الشرطة أنه كان محتجزا في سجن اقليمي في سيبو منذ عام 2011 عندما اعتقل لقيامه بالتقاط صور إباحية لمراهقتين في نزل في تاليساي سيتي القريبة.

وأصدر القاضي خوسيه أندال أيضا أمرا بأن يدفع روهلاند 4ر3 مليون بيزوس (64150 دولارا) للمراهقتين، اللتين كانتا تبلغين 16 و 14 عاما.

واعتقلت السلطات روهلاند بعدما طلب والد إحدى المراهقتين المساعدة من المكتب الوطني للتحقيقات.

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