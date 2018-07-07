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المملكة المتحدة ترغب بالتسريع

الوزراء البريطاني يحسم قراره بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

الوزراء البريطاني يحسم قراره بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
weam.co/530704
واس - الوئام:

توصل مجلس الوزراء البريطاني إلى قرار جماعي بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه.

ووقّع الوزراء البريطانيون على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي تُستند إلى دليل عمل يتضمن قواعد مشتركة.

وقال دوانينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) في بيان له اليوم إن المقترح يمثل تطورا جوهريا في موقف بريطانيا، وسيحل مخاوف حاضرة بقوة بشأن مستقبل الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وأشارت بريطانيا إلى أنها ترغب الآن بتسريع وتيرة المفاوضات في محاولة لإنجاز اتفاق بحلول شهر أكتوبر، بيد أنها حذرت في الوقت نفسه من أنها ستمضي قدما في استعدادتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

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