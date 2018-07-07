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تم إنهاء التعاقدات

الجهات الحكومية تلتزم الصمت.. وشركة الألعاب توضح حقيقة فيديو “عمالة يتحرشون بالأطفال”

الجهات الحكومية تلتزم الصمت.. وشركة الألعاب توضح حقيقة فيديو “عمالة يتحرشون بالأطفال”
weam.co/530706
الرياض - الوئام:

في الوقت الذي التزمت فيه جهات حكومية الصمت تجاه انتشار مقطع فيديو حول تورط مدينة ألعاب في تشغيل عمالة أجنبية وتحرشها بالأطفال، أعلنت مدينة الألعاب “بيلي بيز” تمكنها من تحديد عدد من العمال المتحرشين، مؤكدة أنه جار التعامل معهم.

وقالت المدينة، في بيان، إنه “فى الرابع من يوليو 2018 ، التقطت إحدى كاميراتها الأمنية سلوكا غريبا وغير مهني لبعض العمال المتعاقد معهم، تجاه بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون فى أحد مرافق بيلى بيز فى الطائف”.

وأضافت أنه “تم تحديد هويتهم، وإنهاء التعاقدات معهم”. مؤكدة أن “الشرطة المحلية تم تنبيهها واتخذت الإجراء المناسب”.

وأكدت المدينة أن “جميع موظفي منشآتها الذين هم على اتصال مباشر مع الأطفال الزائرين من السيدات، ولا يوجد أي رجال”.

وكان عدد من المغردين تفاعلوا مع الفيديو، وطالبوا بمسائلة تلك الجهات والتحقيق في الواقعة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

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