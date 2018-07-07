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وينقل تعازي القيادة لذويه

محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الحارثي

محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الحارثي
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عبدالله العازمي - الوئام:

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وجموع المصلين، صلاة الميت على شهيد الواجب فادي بن راشد العضياني الحارثي – الذي استشهد بالحد الجنوبي – اليوم (السبت)، بجامع العباس.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله – والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب امير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.

من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

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