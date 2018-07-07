ثالث أكبر شركة لخدمات النقل البحري في العالم تقرر وقف عملياتها في ‎إيران

مرسيليا - الوئام:

قال الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM إن مجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM قررت الانسحاب من إيران، في أعقاب قرار إدارة ترامب بتجديد العقوبات على الشركات العاملة في البلاد. بحسب تقرير لرويترز في نسختها الإنجليزية.

وكانت بعض شركات الشحن الكبرى الأخرى مثل “إيه بي مولر مايرسك” قد أعلنت بالفعل أنها ستوقف العمل قبل إعادة فرض العقوبات في أعقاب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015.

وقال رودولف سعادة، رئيس CMA CGM، خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة Aix-en-Provence الفرنسية الجنوبية: “بسبب إدارة ترامب ، قررنا إنهاء خدمتنا لإيران”.

وقال سعاده: “إن منافسينا الصينيين يترددون قليلاً ، لذلك ربما يكون لديهم علاقة مختلفة مع ترامب ، لكننا نطبق القواعد”.

وأضاف أن اتفاق تعاون شركته مع الشريك الإيراني المحلي IRISL قد تم تعليقه وأن الشركة لا تريد التراجع عن القواعد نظراً لوجودها الكبير في الولايات المتحدة.

وقال أيضا إن الشركة لم تشهد حتى الآن أي تأثير للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بشأن أحجام الشحن ، ولكنها كانت تقوم بالتحضير عن كثب للصين وجنوب شرق آسيا في حال تدهور الوضع.

وتعد CMA CGM Group هي ثالث أكبر شركات الشحن في العالم، وذلك طبقا لبيانات شركة “Alphaliner” المتخصصة في تحليل بيانات صناعة النقل البحري.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة مرسيليا الفرنسية، بينما يقع مقرها الثاني بولاية فيرجينيا.

ولدى الشركة 494 سفينة، بما في ذلك 116 سفينة مملوكة لها، و 378 سفينة مستأجرة.

تعمل الشركة في 200 طريق شحن، بين 420 ميناء في 150 دولة، وقد حققت الشركة إيرادات بلغت 16 مليار دولار.