“قرقاش” لـ”الحكومة القطرية”: أساليبكم تعمق الحفرة وتوسعها وتدعم المرتزقة

متابعات - الوئام:

انتقد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، محاولات قطر لحلحلة أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر الاستجداء.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر”، إن “مرحلة السفر حول العالم وإستجداء الدول لم تجُد، ومرحلة توقيع العقود مع الغرب فشلت، ومرحلة الشكوى في المنظمات في طريقها للفشل، والمواطن القطري يدرك أن حكومته بتصرفاتها تعمّق حفرتها وتوسّعَها”.

وأضاف أن “التوجه المرتبك أخطأ الهدف وأفاد مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في الغرب، وساعد في خفض البطالة عند المرتزقة، وإستمر في تمويل التطرّف”. إلا أن “سياسة الحكومة القطرية لم تعالج رغبة المواطن في فك الأزمة”.

واستطرد: “السياسة القطرية الانتهازية الخارجية تكررت في الداخل، فكيف تستوي شعارات نحن الآن أفضل و أبشروا بالخير والعزّ، مع استجداء ومظلومية واعتماد على المرتزقة لا يليق بقطر وأهلها”. مستطردا: “الشعوب أذكى من هذا التلاعب”.

واختتم تصريحاته قائلا: “المنطق الذي يموّل الحوثي ويتوسط بين إسرائيل وحماس ويتقرب من حزب الله هو نفسه الذي يدير أزمة المرتبك، المواطن القطري يريد إنهاء أزمة صنعتها حكومته وهي لا تعرف غير توجه قادها لأزمتها”.