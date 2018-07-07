التعليقات: 0

مجهولون في سيارة صفراء

خطف فلبينيتين في العراق بعد تعطل سيارتهم

خطف فلبينيتين في العراق بعد تعطل سيارتهم
weam.co/530718
وكالات - الوئام:

قالت مصادر بالجيش والشرطة ومسؤولون محليون إن “فلبينيتين خطفتا، اليوم السبت، في العراق، على طريق يربط بين بغداد ومدينة كركوك النفطية”. بحسب “رويترز”.

وأضاف مصدران عسكريان إن “الاثنتين كانتا في طريقهما إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصحبة فلبينيتين أخريين ومواطن فلبيني، ثم تعطلت سيارتهم على الطريق”.

وقال مصدر عسكري إن “المرأتين خرجتا من السيارة بعد تعطلها ثم مر مجهولون في سيارة صفراء وخطفوهما” .

وقالت المصادر إن “هوية الخاطفين وانتماءاتهم ودوافعهم لم تعرف بعد”.

وشهدت الأسابيع الماضية زيادة في الهجمات وعمليات الخطف التي ينفذها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من المنطقة التي اختطفت منها الفلبينيتان.

وخطف متشددون ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن على نفس الطريق السريع الشهر الماضي ثم قتلوهم.

روابط ذات صلة

اتهامات التزوير تعصف بالعراق.. هجوم انتحاري يستهدف مخازن صناديق الاقتراع

اتهامات التزوير تعصف بالعراق.. هجوم انتحاري يستهدف مخازن صناديق الاقتراع
تركيا تقطع المياه عن العراق

تركيا تقطع المياه عن العراق
العبادي متوعدا الإرهابيين: لا تفاوض.. وسنلاحقكم في الجبال والصحراء

العبادي متوعدا الإرهابيين: لا تفاوض.. وسنلاحقكم في الجبال والصحراء
العراق يعدم «12» مداناً بالإرهاب رداً على قتل داعش لمخطوفين

العراق يعدم «12» مداناً بالإرهاب رداً على قتل داعش لمخطوفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>