خطف فلبينيتين في العراق بعد تعطل سيارتهم

وكالات - الوئام:

قالت مصادر بالجيش والشرطة ومسؤولون محليون إن “فلبينيتين خطفتا، اليوم السبت، في العراق، على طريق يربط بين بغداد ومدينة كركوك النفطية”. بحسب “رويترز”.

وأضاف مصدران عسكريان إن “الاثنتين كانتا في طريقهما إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصحبة فلبينيتين أخريين ومواطن فلبيني، ثم تعطلت سيارتهم على الطريق”.

وقال مصدر عسكري إن “المرأتين خرجتا من السيارة بعد تعطلها ثم مر مجهولون في سيارة صفراء وخطفوهما” .

وقالت المصادر إن “هوية الخاطفين وانتماءاتهم ودوافعهم لم تعرف بعد”.

وشهدت الأسابيع الماضية زيادة في الهجمات وعمليات الخطف التي ينفذها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من المنطقة التي اختطفت منها الفلبينيتان.

وخطف متشددون ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن على نفس الطريق السريع الشهر الماضي ثم قتلوهم.