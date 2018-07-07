حريق كاذب يوقظ المنتخب السويدي قبل مواجهة إنجلترا بالمونديال

وكالات - الوئام:

ذكرت تقارير إخبارية أن لاعبي المنتخب السويدي اضطروا للخروج سريعا من فندق إقامتهم، في وقت مبكر اليوم السبت ، بسبب إنذار حريق كاذب ، وذلك قبل ساعات من المباراة المقررة أمام نظيره الإنجليزي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الإنذار الصوتي للحرائق انطلق في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينيتش) في فندق بمدينة سامارا التي تحتضن المباراة في الساعة 1400 بتوقيت جرينيتش ، وتبين أن الإنذار كاذب وعاد اللاعبون إلى غرفهم بعدها بقليل.

وذكرت التقارير أن إدارة الفندق تعتقد أن أجراس الإنذار انطلقت بسبب قيام أحد الأشخاص بالتدخين داخل غرفته.

ويأمل المنتخب السويدي في التغلب على نظيره الإنجليزي من أجل التأهل للدور قبل النهائي في المونديال للمرة الأولى منذ عام 1994 .