تركيا ترحل كاتبًا ألمانيًا وعائلته بسبب معارضته لأردوغان

متابعات - الوئام:

كشفت مصادر أمنية تركية أن “السلطات ألقت القبض على مخرج مسرحي ألماني من أصول تركية، معروف برواياته الساخرة، واحتجزته لمدة يومين”. بحسب ما نشرت صحيفة “زمان” التركية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن المخرج بولنت تاش شوهد في موقف سيء بمطار إزمير غرب تركيا.

وظهر “تاش” تحت الأضواء العام الماضي، بسبب القصير “أحلامي تحت الاحتلال”، الذي عرض خلال مهرجان كان السينمائي.

وأوضح “تاش” أن “السلطات التركية قامت بتوقيفه في مطار إزمير عند وصوله المطار بصحبة زوجته وأطفاله لقضاء العطلة، وسألوه عما إذا كان لدي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي أم لا”.

وأضاف أنهم سألوه عن سبب عدم رضائه عن حكومة حزب العدالة والتنمية، وسبب تصويره للأفلام القصيرة فقط. موضحا أنه أجاب قائلا: “إن قدمتم الأموال الكافية لإخراج أفلام طويلة سأقوم بتصوريها، ولماذا يجب أن أكون راضيا عن حكومة أردوغان؟!”.

وأوضح تاش أن قوات الأمن كانت تحاول أن تلصق به تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، قائلًا: “من كان يحقق معي كان يقف في كل لحظة وكأنه سيقوم بتعذيبي”. مستطردا: سنصدر في حقك مذكرة اعتقال.

واختتم قائلا: “أعتقد لو كنت أحمل الجنسية التركية وحدها، لكانوا قاموا باعتقالي دون أي سبب”.