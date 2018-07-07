الجيش اليمني يعلن مقتل أكثر من 50 عنصرا من الحوثيين

وكالات - الوئام:

أعلنت قوات الجيش اليمني المشتركة، اليوم السبت، مقتل أكثر من 50 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصادر ميدانية قولها إن “أكثر من 50 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية قُتلوا خلال المعارك بمديرية التحيتا، وجرح العشرات منهم”.

وأضافت المصادر، أن ألوية العمالقة (قوات جنوبية) ألقت القبض على العديد من مليشيا الحوثي أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا.

وقالت مصادر محلية مسؤولة إن “المعارك لا تزال مستمرة بشكل عنيف بين الطرفين في مديرية التحيتا”.

وتركزت المعارك حسب المصادر ذاتها، في أحياء بني عفيف غرب مدينة التحيتا، وسط تقدم للقوات المشتركة باتجاه الغرب لإحكام السيطرة على كامل المديرية، ” مع فرار للحوثيين باتجاه المغرس وشرقاً باتجاه مديرية

زبيد”.

وكانت قوات الجيش المشتركة أعلنت أمس الجمعة تحرير أجزاء واسعة من مديرية التحيتا، عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي لتحرير مدينة وميناء الحديدة من قبضة الحوثيين.