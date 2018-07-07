عاجل .. سفارة المملكة في اليابان تدعو المواطنين لأخذ الحيطة و الحذر

الوئام-متابعات

دعت سفارة السعودية في طوكيو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر ، والتواصل معهم في حال الضرورة وذلك جراء الأمطار الغزيرة في اليابان.

و قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) يوم السبت إن 50 شخصا على الأقل فقدوا وإن أربعة في حالة حرجة بعد أن شهدت مناطق غرب ووسط اليابان أمطارا غزيرة أودت بحياة 38 شخصا.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية على تحذيرات بشأن الأحوال الجوية في ثلاث مناطق في جزيرة هونشو الرئيسية بينما رفعت التحذير عن منطقتين. وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط الأمطار التي وصفتها بأنها ”تاريخية“.

وقالت الهيئة إن احتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة لا يزال قائما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعد إصابتهم في انهيارات أرضية.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن أوامر صدرت لأكثر من 1.6 مليون شخص بمغادرة منازلهم وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أخرى مع توجيه نصائح لنحو 3.1 مليون آخرين بالمغادرة.وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء إنه تم نشر نحو 48 ألف فرد من الشرطة والإطفاء وقوة الدفاع الذاتي للتعامل مع الاستغاثات.

وتأثر قطاع الصناعة أيضا بسوء الأحوال الجوية. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن بعض شركات السيارات أوقفت عمليات الإنتاج بعد أن عطلت الأمطار والفيضانات سلاسل الإمداد وبسبب المخاطر المحتملة على سلامة العمال.

وأضافت الوكالة أن ميتسوبيشي موتورز أوقفت عملياتها في أحد المصانع لتعذر وصول قطع الغيار. وأوقفت شركة مازدا خطوط الإنتاج في مصنعين حتى لا يضطر العمال إلى التحرك في ظروف خطرة.