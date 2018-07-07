هيئة الطيران تقييمكم مضحك ومبكي

حماد السهلي

من المضحك والمخجل في نفس الوقت ان تتخذ هيئة الطيران المدني اجهزة التقييم الذاتية وتعتمدها كتقييم لرضا الناس وهذه الوسيلة لاتخضع لمعايير التقييم المعتمده والتي يتم اعلانها للجمهور عبر وسائل الاعلام .

لايحق لهيئة الطيران المدني ان تقيم نفسها بنفسها وتعتمد النسبة المئوية التي تعتقد ان الجمهور سوف يتقبلها وهي تعلم ان لديها مشاكل وقصور كثيرة

التقييم يجب ان يكون من شركة دولية معتمده وهي التي تقيم نسبة رضا الناس وليس الهيئة نفسها .

الاجهزه الموضوعه ذات الابتسامه يمكن التلاعب فيها وبكل سهوله سواء من قبل الهيئة او غيره وهي غير دقيقة وشاهدت الاطفال يعبثون بها طوال الوقت .

وسائل التقييم تعتمد على التواجد في الميدان بشكل مباشر ونماذج محدده لتققيم والعميل الخفي ورصد ومتابعة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وما يكتب فيها ، التحدث مع الجمهور وبشكل يومي عن مدى الخدمة وضع قنوات واستفتاء الجمهور ومتابعتها بشكل دقيق

وكل ذلك يندرج تحت تقييم داخلي يخص الهيئة من اجل تحسين الخدمة المقدمة ولايجوز الاعلان عنه واعتماده ونشره .

من المؤسف انه في نفس اليوم التي اعلنت عنه الهيئة نسبة الرضا 70% تعطلت سيور العفش في الصالة رقم 2 لاكثر من 4 ساعات علما بان مشكلة السيور مشكله ازلية ولم تحل حتى اليوم.

هيئة الطيران المدني لاينقصها موارد لانها تستثمر منشآتها وتدر عليها مبالغ كبيره رغم دعم الحكومة ولكن المشكلة تبقى ادارية بحته وتهميش اصحاب الخبرة .

حماد السهلي