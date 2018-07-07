المملكة تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت وزارة الداخلية الصومالية

الوئام-واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين، للهجمات الإرهابية التي استهدفت وزارة الداخلية الصومالية في العاصمة مقديشو.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.