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تعرف على السبب

مزارع يبيع وجبة “مكدونالدز” اشتراها قبل 6 أعوام

مزارع يبيع وجبة “مكدونالدز” اشتراها قبل 6 أعوام
weam.co/530765
الوئام-متابعات
عرض مزارع كندي، مؤخرا، وجبة سريعة من “ماكودونالدز” للبيع على موقع “eBay” الإلكتروني بعدما مضى ستة أعوام كاملة على شرائها.

وبحسب ما نقل موقع مجلة “تايم”، فإن ديف أليكساندر اشترى البرغر مع البطاطا المقلية سنة 2012 حتى يتأكد من نظرية تقول إن الوجبات السريعة لا تفسد مثل باقي الأغذية الأخرى.

وفقدت الوجبة طراوتها بشكل كامل حتى أن البطاطا المقلية أصبحت صلبة كالحجر لكن شريحة الخبز ما زالت في هيئة شبه عادية من حيث المظهر، والمدهش أيضا أن الجبن لم يتحلل وأصبح فقط “بني اللون”.

وقال صاحب “البرغر القديم” إنه لم يلمس الوجبة منذ شرائها قبل أعوام كما لم يقم بتجميدها إذ اكتفى بوضعها على الرف، لكنه أزاح عنها ما تراكم من غبار في الآونة الأخيرة حتى يتمكن من عرضها للبيع على الإنترنت.

وبوسع الراغبين في شراء البرغر أن يتقدموا للمزايدة على الإنترنت، التي تجاوزت ستين دولارا للوجبة، ويقول العرض إن “الشطيرة” قد تكون مفيدة لأبحاث علمية.

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