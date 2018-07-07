287 حالة تسمم بسبب الفلافل في الكويت

الوئام-متابعات

تسببت “الفلافل الفاسدة” في أحد المطاعم الكويتية بمنطقة حولي في تسمم أكثر من 287 شخصاً، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين.

وأعلنت الجهات المعنية في الوزارة وهيئة الغذاء أن المعلومات عن التسمم الجماعي بدأت، مساء أمس الأول، مع استقبال بعض المستشفيات حالات تسمم مشابهة تبين أنها تناولت مأكولات من أحد مطاعم الفلافل في حولي, الأمر الذي اقتضى إرسال فريق من “هيئة الغذاء” لإغلاق المطعم مؤقتاً، والكشف على كميات الطعام الموجودة فيه، وإخضاعها للفحص وإجراء التحقيق اللازم مع العمال.

وبينما غادر عدد كبير من المصابين المستشفيات أمس, أعلنت “الصحة” الكويتية أن مستشفى مبارك الكبير استقبل القسم الأكبر من المصابين بالتسمم.

وأعلنت وزارة الصحة، أن حالات التسمم الغذائي بلغت حتى مساء أمس، 287 حالة، تم التعامل معها حسب البروتوكولات العلاجية الخاصة بمثل هذه الحالات، وسمح لمعظمها بالخروج من المستشفى بعد تحسنها باستثناء 53 حالة.

وتزامناً مع اكتشاف الحالات، تحركت الجهات الأمنية الكويتية باتجاه تلافي أي رد فعل من ذوي المصابين بالتسمم حيال المطعم والعاملين فيه.

وقام أمن محافظة حولي بتوزيع دوريات حراسة على المطعم، كما تم تحريز الأطعمة إلى حين وصول المختصين من هيئة الغذاء، بالإضافة إلى التحفظ على العاملين بالمطعم، للتحقيق معهم من مسؤولي هيئة الغذاء.