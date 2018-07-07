كرواتيا تطيح بالدب الروسي على أرضه بسلاح ضربات الجزاء

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق تسديدة رائعة لنجم الفريق دينس شيريشيف سكنت مرمى كرواتيا في الدقيقة 31، رفع بها رصيده لأربعة أهداف في المونديال.

ولكن كرواتيا عادلت بعدها بثمان دقائق فقط، عبر رأسية للمهاجم أندريه كراماريتش، الذي استغل عرضية متقنة من زميله ماريو ماندزوكيتش.

وظنت كرواتيا أنها حسمت اللقاء بهدف في الوقت الإضافي، جاء عن طريق المدافع دوماغوي فيدا من ركلة ركنية في الدقيقة 101، إلا أن روسيا عادلت برأسية اللاعب المجنّس ماريو فيرنانديز، قبل 5 دقائق من النهاية.

وحسمت كرواتيا اللقاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ووصلت كرواتيا لنصف النهائي للمرة الثانية بتاريخها بعد إنجاز مونديال 1998 التاريخي، حين ظفرت بالمدالية البرونزية.

وستقابل كرواتيا المنتخب الإنجليزي الأربعاء المقبل في موسكو، في مباراة نصف النهائي الثانية بالمونديال.