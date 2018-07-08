رسميا .. عبد الله بن مساعد مالكا لنادٍ بلجيكي

الوئام-متابعات

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد على حسابه الرسمي بتويتر أنه أصبح مالكاً لنادي بيرسخوت البلجيكي قائلاً عبر حسابه: “أنا فخور جدًا بأن أكون المالك الجديد للنادي، مع شريكي فرانسيس نطمح في تطوير نادٍ قوي بدوري المحترفين”.

وأبدى الأمير ابن مساعد بالغ سعادته بالتوصل لاتفاق مع ملّاك النادي للاستثمار هناك، مشدداً على أنه سيعمل مع أن يكون النادي اسماً كبيراً في كرة القدم البلجيكية.

وسينضم نادي بيرسوت الناشط في دوري الدرجة الثانية البلجيكي إلى نادي شيفيلد يونايتد الذي يستثمر فيه ابن مساعد أمواله.

يُذكر أن الأمير عبدالله بن مساعد قد شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي قبل قدوم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الحالي.