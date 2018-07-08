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فصيل بالحشد الشعبي يعلن استعداده للقتال مع الحوثيين

فصيل بالحشد الشعبي يعلن استعداده للقتال مع الحوثيين
weam.co/530780
الوئام-متابعات

أعلن فصيل في ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، السبت، استعداده للتطوع في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي الإيراني في اليمن، التي تلقت ضربات قوية من قبل القوات الشرعية والمقاومة الوطنية والتحالف العربي.

وأعرب أمين ما يعرف بـ”كتائب سيد الشهداء” التابعة للحشد الشعبي “أبو ولاء الولائي” في خطاب عن رغبته في التطوع كجندي يقف رهن إشارة “زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي” على حد تعبيره.

والولائي ثاني مسؤول في ميليشيات الحشد يعلن ذلك بعد القيادي في ميليشيات عصائب “أهل الحق” والنائب في البرلمان العراقي حسن سالم

 ويأتي هذا الإعلان في وقت تتلقى فيه ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر على مختلف الجبهات في اليمن، لا سيما في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقبل الحشد الشعبي، قدمت ميليشيات حزب الله اللبناني دعما للحوثيين، مما يثبت مجددا أن ميليشيات إيران الطائفية تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة، وخصوصا اليمن.

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