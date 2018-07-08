القادسية يفاوض مهاجم النصر

الوئام-الرياض-عبدالمجيد بن طالب

تلقت إدارة نادي النصر عرضاً رسمياً من نادي القادسية، وذلك لكسب خدمات المهاجم، متعب الحماد على سبيل الإعارة للموسم المقبل في دوري النجوم السعودي.

جاء ذلك بعد أن أعطى الاوروغوياني دانيال كارينيو الضوء الأخضر للاعب في الحصول على فرصة الإعارة لعدم حاجة الفريق له في الوقت الحالي و إتاحة الفرصة له للعب في ناد آخر في ظل وجود عدد من المهاجمين المحليين ورغبة الإدارة بالتعاقد مع محترفين أجانب في نفس الخانة.