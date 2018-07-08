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على سبيل الإعارة

القادسية يفاوض مهاجم النصر

القادسية يفاوض مهاجم النصر
weam.co/530782
الوئام-الرياض-عبدالمجيد بن طالب
تلقت إدارة  نادي النصر  عرضاً رسمياً من نادي القادسية، وذلك لكسب خدمات المهاجم، متعب الحماد على سبيل الإعارة للموسم المقبل في دوري النجوم السعودي.
جاء ذلك بعد أن أعطى الاوروغوياني دانيال كارينيو  الضوء الأخضر للاعب في الحصول على فرصة الإعارة لعدم حاجة الفريق له في الوقت الحالي و إتاحة الفرصة له للعب في ناد آخر في ظل وجود عدد من المهاجمين المحليين ورغبة الإدارة بالتعاقد مع محترفين أجانب في نفس الخانة. 
الجدير بالذكر أن الحماد هداف فئة الأوليمبي لنادي النصر الموسم المنصرم معتليا صدارة الهدافين ب 14 هدفا وحل الفريق بالمركز الرابع ب 45 نقطة.

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