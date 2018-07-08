حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة و فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير . فيما تأثر العوالق الترابية على منطقتي نجران وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.