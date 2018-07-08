فتح باب القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة ومرحلة البكالوريوس للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1439/ 1440.

وذلك بدءا من تاريخ 24/ 10/ 1439 حتى تاريخ 6/ 11/ 1439 في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي بكافة مناطق المملكة ما عدا منطقة الرياض التي تم التقديم عليها ضمن القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض الذي في تاريخ 10/ 10/ 1439.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن بداية إجراءات القبول النهائي للدبلوم الصباحي والمسائي بتاريخ 16/ 11/ 1439 حتى 27/ 11/ 1439، فيما ستكون إنهاء إجراءات القبول النهائي في برنامج البكالوريوس (الصباحي والمسائي) بتاريخ 23/ 11/ 1439 إلى 27/ 11/ 1439.

وبينت المؤسسة أن القبول في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد ومعاهد السجون بدأ من 17/ 10/ 1439 إلى 14/ 12/ 1439 عبر بوابة القبول الموحد:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage

وأكدت المؤسسة أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة وفقاً للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية والبالغ عددها 41 كلية للبنين و23 كلية للبنات و46 فرعاً للكليات إضافةً إلى 64 معهدا صناعيا ً، و34 معهدا في السجون .