تويتر يغلق «70» مليون حساب

الرياض- الوئام:

حجب موقع تويتر أكثر من 70 مليون حساب مزيف أو مشبوه حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” في إشارة إلى تقرير الشركة.

ووفقاً للصحيفة، منذ أكتوبر 2017، ضاعفت الشبكة الاجتماعية نشاطها في مكافحة الحسابات المزيفة، أكدت منصة التواصل الإجتماعي من جهتها للصحيفة النتائج التي وردت في التقرير.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن الشركة أعلنت في مايو عن تغييرات كبيرة في الخوارزميات، التي تستخدمها المنصة لتحديد السلوك السلبي للمستخدمين، وتعتزم الشبكة الاجتماعية إعلان إجراءات إضافية الأسبوع المقبل.

وأكد موقع تويتر في تدوينات خلال الشهر الفائت أن التقنيات الجديدة والخوارزميات التي تم تحديثها استطاعت رفع نسبة إزالة الحسابات المشبوهة والمزيفة 214% من النسب في الفترات الماضية.

وأفادت عدة مصادر للصحيفة، بأن التغييرات الأخيرة في سياسة تويتر سببها هو ضغط الكونغرس الأمريكي على خلفية التحقيق في “التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية، ووفقاً للتحقيق، تم تنفيذ التدخل، بما في ذلك من خلال حسابات على تويتر.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب في نهاية 2016، كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص مولر.