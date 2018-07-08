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المواطن سيحصل على اعلى معدلات الدعم

حساب المواطن: دعم الكهرباء محسوب على معدلات استهلاك الصيف

حساب المواطن: دعم الكهرباء محسوب على معدلات استهلاك الصيف
weam.co/530802
الرياض- الوئام:

أكد مدير برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي، أن قيمة الدعم الشهري المصروف للمستحقين في البرنامج أخذ في الحسبان تصحيح تعرفة الكهرباء اعتبارًا من بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن قيمة الدعم الحالي تم احتسابه بناء على معدلات استهلاك فصل الصيف، مما يعني أن المواطن يحصل على أعلى معدلات دعم لاستهلاك الكهرباء خلال الـ12 شهرًا.

وأوضح راجحي أن حساب المواطن يعتمد على عدة معايير لحساب الدعم بحسب تقرير لصحيفة مكة. بالإضافة لما يخصص للكهرباء، حيث يشمل الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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