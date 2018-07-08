شرطة لوس أنجليس تقتل لاعب سلة شهير

لوس انجلوس -الوئام:

لقي لاعب كرة السلة الأمريكي تايلر هونيكات (فريق خيمكي الروسي) أمس السبت مصرعه بمدينة لوس آنجليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية برصاص الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ونشرت صحيفة ديدسبين الرياضية أن الأحداث وقعت بعد حضور قوات الأمن لمقر إقامة عائلة هونيكات، استجابة لمكالة هاتفية من والدة اللاعب، أبلغت فيها الشرطة أن ابنها كان يتصرف بطريقة غريبة.

وعند وصولها للمنزل بدأ هونيكات (27 عاماً) بإطلاق النار على رجال الأمن الذين ردوا بالمثل.

وبعد أن توقف إطلاق النار، دخل فريق من قوات العمليات الخاصة المعروف باسم “سوات” (SWAT) إلى المنزل وأكدوا عثورهم على جثة.

ونشرت شرطة لوس آنجليس على شبكات التواصل الاجتماعي أن رجال العمليات الخاصة دخلوا المنزل ووجدوا جثة رجل لم يكن بها مؤشرات للحياة، ولذلك صرحوا سقوط قتيل في مسرح الجريمة، وذلك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولا تزال السلطات الأمنية وفقاً لما أعلنته موجودة في موقع الحادث لاستكمال تحقيق في هذا الخصوص ولجمع كافة الأدلة الممكنة في حين لم يعلن عن وقوع أي إصابات في صفوف أفراد الأمن.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن مقتله، أبدى العديد من لاعبي كرة السلة ردود أفعالهم تجاه وفاة هونيكات المفترض.