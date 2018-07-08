«حميميم» تتعرض لسادس هجوم جوي في أسبوع

اللاذقية (سوريا) - الوئام:

تعرضت القاعدة العسكرية السورية في حميميم إلى هجوم جوي خلال الليلة الفائتة بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني.

وأشار التقرير إلى أن السكان القريبين من القاعدة العسكرية، التي تتخذها القوات الروسية كقاعدة رئيسية لهم في سوريا، سمعوا خلال الساعات الماضية أصوات انفجارات في ريف مدينة اللاذقية، قيل إنها لاستهداف المضادات الأرضية لأجسام يرجح أنها طائرات مسيرة خلال محاولتها استهداف قاعدة حميميم العسكرية.

وأكدت مصادر للمرصد أن أجسام طائرة تعرضت للاستهداف في سماء منطقة جبلة وسماء منطقة القاعدة العسكرية، في تكرار لعمليات استهداف مطار حميميم سابقة ومحاولات استهدافه بالطريقة ذاتها، الأمر الذي تسبب باستنفار متواصل من قبل القوات الروسية وقوات النظام في المنطقة.

وفي حال تم التأكد من هذا الهجوم، فيمكن اعتباره سادس هجوم خلال أسبوع، حيث استهدفت 6 هجمات متشابهة مطار حميميم العسكري منذ الأول من يوليو الجاري.

وكانت السلطات الروسية أعلنت خلال اليومين الماضيين أن 27 طائرة ومروحية، إضافة إلى خبراء عسكريين وأطباء ورجال الشرطة العسكرية عادوا من قاعدة حميميم إلى وحداتهم العسكرية بروسيا.