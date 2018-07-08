التعليقات: 0

جريمة غامضة تتكتم عليها قطر

مقتل رياضي سوداني بالرصاص في نادي السد القطري

مقتل رياضي سوداني بالرصاص في نادي السد القطري
weam.co/530819
الرياض- الوئام:

لقي بطل كمال الاجسام السوداني محمد عبد اللطيف (جيقي) مصرعه بعدة طلقات نارية داخل نادي السد القطري في العاصمه القطريه الدوحه.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد طالب عدد من اقارب البطل الحكومة القطرية بفتح تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات مقتله بالرصاص.

ومن المعروف ان البطل السوداني المقيم في دولة قطر والحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة.

وحاولت أجهزة الأمن القطرية طوال ليل أمس تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادثة سير إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه بعدة رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة انجلترا والسويد.

روابط ذات صلة

قطر تتراجع عن شراء نظام «إس 400» الصاروخي من روسيا

قطر تتراجع عن شراء نظام «إس 400» الصاروخي من روسيا
قطر تعرقل مشروع قانون أمريكي لمعاقبة ممولي الإرهاب

قطر تعرقل مشروع قانون أمريكي لمعاقبة ممولي الإرهاب
الإمارات تنفي رسمياً تدابير إبعاد القطريين

الإمارات تنفي رسمياً تدابير إبعاد القطريين
قطر: نتوسط حالياً في محادثات بين حماس وإسرائيل

قطر: نتوسط حالياً في محادثات بين حماس وإسرائيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>