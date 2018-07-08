مقتل رياضي سوداني بالرصاص في نادي السد القطري

الرياض- الوئام:

لقي بطل كمال الاجسام السوداني محمد عبد اللطيف (جيقي) مصرعه بعدة طلقات نارية داخل نادي السد القطري في العاصمه القطريه الدوحه.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد طالب عدد من اقارب البطل الحكومة القطرية بفتح تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات مقتله بالرصاص.

ومن المعروف ان البطل السوداني المقيم في دولة قطر والحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة.

وحاولت أجهزة الأمن القطرية طوال ليل أمس تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادثة سير إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه بعدة رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة انجلترا والسويد.