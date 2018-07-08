وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

القدس المحتلة - الوئام:

اقتحم وزير الزراعة وعضو الكنيست الإسرائيلي أوري أرييل، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى كأول وزير يقتحمه منذ نحو عامين ونصف العام، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء حكومته والنواب باقتحامه، الأسبوع الماضي.

وأفاد شهود عيان، بأن أرييل، وهو نائب في الكنيست عن حزب البيت اليهودي المتطرف، قاد مجموعة من المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، صباح اليوم، تحت حراسة أمنية مشددة.

وحسب القناة العبرية السابعة، فقد قال أرييل في كلمةً أمامهم داخل المسجد إنه يأمل بأن يتم بناء الهيكل قريبًا.

وأشارت القناة إلى أن أرييل حصل على موافقة مسبقة لاقتحام الأقصى وذلك بناءً على التعليمات التي صدرت عن الكنيست بتقديم طلب قبل 24 ساعة لمسؤول الأمن في المؤسسة الإسرائيلية.

والثلاثاء الماضي، سمح نتنياهو، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد منعهم لنحو عامين ونصف العام.