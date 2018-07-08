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من المرتبة السادسة وحتى العاشرة

«المواصفات» تعلن عن 16 وظيفة رجالية شاغرة

«المواصفات» تعلن عن 16 وظيفة رجالية شاغرة
weam.co/530824
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن 16 وظيفة رجالية شاغرة من المرتبة السادسة وحتى المرتبة العاشرة، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التوظيف سيكون خلال الفترة 24 – 28 شوال الجاري،عبر البوابة الالكترونية للتوظيف الخاصة بالهيئة careers.saso.gov.sa .

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم على تلك الوظائف إلى زيارة البوابة الالكترونية للتوظيف والخاصة بالهيئة على الانترنت ( careers.saso.gov.sa ) لمعرفة الوظائف وشروط شغلها، والتقديم خلال هذه الفترة عن طريق الموقع ، مؤكدة أنه لن يتم استقبال أي طلب يدوياً .

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