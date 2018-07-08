التعليقات: 0

بهيكل قابل للطي من المنتصف

بالفيديو: سامسونغ تطلق هاتفين مميزين

weam.co/530825
سيؤول- الوئام:

ذكر المدون الشهير “Ice Universe” أن سامسونغ تستعد لإطلاق هاتفين جديدين سيحدثان فرقا في سوق الأجهزة الذكية.

ووفقا للمدون فإن سامسونغ ستطلق هاتف “Galaxy X”، في يناير العام المقبل، خلال معرض “CES-2019″، حيث من المفترض أن يأتي الجهاز بهيكل قابل للطي من المنتصف، وشاشتي عرض يمكن تحويلهما إلى واحدة كبيرة بحجم شاشات الحواسب اللوحية تقريبا.

أما هاتف “Galaxy S10” فمن المفترض أن يظهر في فبراير المقبل خلال معرض “MWC-2019″، ويأتي بمواصفات تجعله أحد أفضل الهواتف الذكية، كالكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات ومعالج سريع الأداء وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

روابط ذات صلة

«واتس آب» يرصد أموال لمن يساهم في حل مشاكله

«واتس آب» يرصد أموال لمن يساهم في حل مشاكله
«واتساب» يضيف تحديثات طال إنتظارها

«واتساب» يضيف تحديثات طال إنتظارها
ثغرة أمنية خطيرة تهدد أجهزة أندرويد

ثغرة أمنية خطيرة تهدد أجهزة أندرويد
أداة رقمية مجانية للتعرف على البرمجيات الخبيثة

أداة رقمية مجانية للتعرف على البرمجيات الخبيثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>