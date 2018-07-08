فلكية جدة: كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بالسعودية

جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة أن الكرة الارضية تشهد يوم الجمعة 13 يوليو كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بسماء السعودية او الوطن العربي ويستمر ساعتين و 25 دقيقة وهو ثاني كسوف من ثلاثة خلال هذه السنه 2018.

كسوف الشمس الجزئي سوف يرصد في جزء صغير من شمال القارة القطبية الجنوبية “انتاركتيكا” وفي بعض الأجزاء من المناطق الساحلية لجنوب شرق استراليا خلال الساعات بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وبحسب توقيت السعودية سيبدأ الكسوف الجزئي على مستوى الكرة الارضية عند الساعة 4:48 فجراً ويصل مرحلة الاقتران (المحاق) الساعة 5:49 صباحاً يتبع ذلك وصول الكسوف ذروته العظمى الساعة 6:01 صباحاً وسينتهي الكسوف عند الساعة 7:13 صباحاً.

كسوف الشمس يحدث فقط عندما يكون القمر في المحاق لأنه الوقت الوحيد الذي يمكن للقمر أن يتحرك أمام الشمس كما يشاهد من على الأرض.

وفي كل شهر يقع القمر في المحاق ولكن لا يحدث كسوف للشمس شهرياً لأن مستوى مدار القمر حول الأرض يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى دوران الأرض حول الشمس لذلك يعبر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث كسوف.

وخلال نصف الشهر يتحرك القمر أثناء دورانه حول الأرض إلى الشمال من دائرة البروج وفي النصف الأخر إلى الجنوب من دائرة البروج .

ومرتين في الشهر يقطع القمر نقاط تسمى العقدتين ، فإذا كان القمر يتحرك من الشمال إلى الجنوب من دائرة البروج تسمى العقدة الهابطة وعندما يتحرك من الجنوب إلى الشمال تسمى العقدة الصاعدة وعندما يحدث المحاق ويكون القمر قريب إلى إحدى العقدتين يحدث كسوف للشمس.

جدير بالذكر ان كسوف الشمس الجزئي يوم الجمعة سوف يتبعه خسوف كلي للقمر منتصف ذي القعدة الموافق 27 يوليو وسيكون مشاهداً بسماء السعودية والوطن العربي.