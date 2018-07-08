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«الوئام» تنشر قواعد ممارسة مهام وكلاء الوزارات ومساعديهم

«الوئام» تنشر قواعد ممارسة مهام وكلاء الوزارات ومساعديهم
weam.co/530832
الرياض- الوئام:

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن قواعد ممارسات مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. وجاء في خطاب حصلت “الوئام” على نسخة منه موجه من وزير الخدمة المدنية بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم 433 وتاريخ 29/8/1439هــ القاضي بالموافقة على قواعد ممارسات مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين  وحيث نصت المادة الثامنة من تلك القواعد على ان تحدد الاجور والمكافات والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق الية يتفق عليها وزيرا المالية والخدمة.

وكذلك مانصت عليه الفقرة 4 من المادة السابعة من تلك القواعد بأن تعد وزارة الخدمة المدنية نموذج عقد يعتمد بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الخدمة المدنية يتمن الحقوق والالتزامات والأحكام الأخرى ذات الصلة.

 

 

 

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