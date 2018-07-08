هيئة البيئة تلزم مصانع الحديد تركيب بوابات إشعاعية

الرياض- الوئام:

تستعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإلزام مصانع الحديد والصلب بتركيب بوابات إشعاعية للفحص والمراقبة, بناء على ما لاحظته الهيئة من خلال مراقبتها لبعض الأنشطة الصناعية ومدى تأثيرها الخطر على البيئة, التي تندرج من ضمنها صناعة الحديد والصلب، مقررةً إلزام المصانع الإشعاعية لفحص السكراب قبل صهره.

وأكد مدير عام إدارة السلامة الكيميائية والإشعاعية والنفايات الخطرة بالهيئة الدكتور ماجد بن محمد أبو عشي, أن الإجراء الذي تتخذه الهيئة حالياً يأتي انطلاقاً من نظام البيئة العام الذي ينص على منح الهيئة الصلاحية في إلزام المسؤولين عن أي مشروع له تأثير سلبي محتمل على البيئة بتركيب أجهزة رصد ومراقبة.

وبين أبو عشي أن إدارة السلامة الإشعاعية تراقب وبصفة مستمرة مصانع الحديد والصلب, وكذلك بعض الأنشطة الصناعية الأخرى ذات التأثير السلبي على البيئة لتكوين قاعدة بيانات عن مصانع الحديد والصلب ومعرفة مصادر السكراب ومدى سلامته من الملوثات الإشعاعية، كما تعمل الإدارة على إلزام المصانع بتوفير قياسات إشعاعية ضمن الدراسة البيئية لهذه المصانع.