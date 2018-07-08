وزيرة الثقافة الإسرائيلية ونواب يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة - الوئام:

اقتحمت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغف صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست وعشرات المستوطنين المتطرفين تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال.

ويأتي اقتحام ريغيف في أعقاب سماح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو لأعضاء الكنيست والوزراء باقتحام المسجد الأقصى المبارك بعد منع دام نحو عامين في أعقاب توتر الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومدينة القدس بحسب ما أورد موقع 24 الاماراتي.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة وأعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي.