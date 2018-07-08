التعليقات: 0

لدعم الحكومة السورية

إيران: تواجدنا العسكري مستمر في سوريا

إيران: تواجدنا العسكري مستمر في سوريا
weam.co/530844
طهران- الوئام:

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، البرلمان الإيراني، للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان أن تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمر في سوريا لدعم الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب.

ونقلت وكالة، فارس، الإيرانية، اليوم الأحد، عن عبد اللهيان القول، خلال استقباله السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، إن الجمهورية الإسلامية: ستواصل دعمها الحازم للمقاومة ولن تتراجع في موقفها من القضية الفلسطينية، في وجه تهديدات الكيان الصهيوني”.

وأضاف أن “الكيان الصهيوني يسعى للهيمنة على سوريا بعد داعش، إلا أن قوى المقاومة، والمستشارين العسكريين الإيرانيين، سيستمرون بتواجدهم إلى جانب سوريا في التصدي للإرهاب.

وشدد على أن الشعب السوري لن يسمح بأن تتحول بلاده مرة أخرى إلى ساحة يصول ويجول فيها الإرهابيون.

روابط ذات صلة

سوريون يشمتون في روسيا بعد خسارتها في مونديال 2018

سوريون يشمتون في روسيا بعد خسارتها في مونديال 2018
«حميميم» تتعرض لسادس هجوم جوي في أسبوع

«حميميم» تتعرض لسادس هجوم جوي في أسبوع
سوريا .. 11 فصيلا من المعارضة يعلنون عن تشكيل “جيش الجنوب” في درعا

سوريا .. 11 فصيلا من المعارضة يعلنون عن تشكيل “جيش الجنوب” في درعا
مقتل «18» شخصًا شرق سوريا

مقتل «18» شخصًا شرق سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>