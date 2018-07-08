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استعراض أوجه العلاقات بين البلدين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية
weam.co/530846
الرياض- الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني والملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا المكلف العميد ركن وليد بن عبد العزيز السيف، والسفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويت وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

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