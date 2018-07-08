خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني

الرياض- الوئام:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام اليوم، معالي وزير الخزانة البريطاني السيد فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، وعدد من المسؤولين البريطانيين.