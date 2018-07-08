الخدمة المدنية تبحث “تمكين الترقيات” للجهات الحكومية

الرياض - الوئام:

يفتتح نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي يوم غدٍ الاثنين ورشة عمل (تمكين الترقيات) والتي ستعقد في فندق موفنبيك بالرياض، وذلك بهدف شرح آلية عمل تمكين الترقيات للجهات الحكومية للمراتب العاشرة فما دون، لدى إدارة مواردها البشرية، بما يتلاءم ويتفق مع طبيعة أنشطتها وماهية أعمالها عبر الإستغلال الأمثل للطاقات والإمكانيات الذاتية ومميزات القدرة والمعرفة المتوفرة لدى المختصين في الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وذلك بعد أن وفرت العديد من البرامج الآلية والأدوات الممكنة التي تساعد الجهات الحكومية على إدارة مواردها البشرية بما يتلاءم مع طبيعة أنشطتها.

وتتضمن موضوعات ورشة (تمكين الترقيات) شرح عن كيفية عمل ودراسة محاضر الترقيات من المرتبة العاشرة فما دون، بالإضافة إلى تقديم تعريف كامل عن مشروع منصة بياناتي الوظيفية، ثم عرض مفصل عن إطلاق مشروع منصة (بيان) المتعلقة بمن سيتم إحالتهم للتقاعد النظامي والمبكر في الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستنفذها وزارة الخدمة المدنية، بعد أن كشفت عن بداية تمكينها للجهات الحكومية من إستكمال وإنهاء كافة إجراءات الترقيات إعتبارا من مطلع شهر محرم المقبل لعام 1440هـ، وذلك كما جاء في التعميم الذي أصدره معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان للوزارات والمصالح الحكومية تجاه ذلك، إنطلاقاً من إستراتيجيتها في تمكين الجهات الحكومية لتحقيق اهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، فيما يخص إدارة الترقيات والتوظيف وغيره من الجوانب الوظيفية.