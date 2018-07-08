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سوريون يشمتون في روسيا بعد خسارتها في مونديال 2018

سوريون يشمتون في روسيا بعد خسارتها في مونديال 2018
weam.co/530863
وكالات - الوئام:

رحّب سوريون معارضون لنظام الرئيس بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي بانتصار منتخب كرواتيا على منتخب روسيا، حليفة النظام السوري، وإخراجه من بطولة كأس العالم لكرة القدم مساء السبت في سوتشي.
وكتب ابو الهدى الحمصي، وهو ناشط يقطن في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، على حسابه على تويتر، “كرواتيا تسحق روسيا وتطردها من المونديال وسيأتي اليوم الذي سيطردها الشعب السوري من سوريا”.
وحققت القوات الحكومية خلال العامين الأخيرين تقدماً ميدانياً كبيراً وتمكنت منذ بدء روسيا تدخلها العسكري في سبتمبر 2015 من استعادة زمام المبادرة على جبهات كثيرة في البلاد على حساب التنظيمات الجهادية والفصائل المعارضة في آن معاً.
وكتب المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المنفى أحمد رمضان في تغريدة “الحمد لله الذي جعل الروس يبكون والسوريين والعرب يفرحون”.
وأنهت كرواتيا مغامرة روسيا بالفوز عليها 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1 والاضافي 2-2)، في مباراة الدور ربع النهائي السبت في سوتشي. وستلتقي الاربعاء المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو مع انكلترا في الدور نصف النهائي.
وكتب الناشط محمد دكاك على تويتر “كل سوريا فرحانة بفوز كرواتيا ما عدا مطار حميميم”، القاعدة الجوية التي تتمركز فيها القوات الروسية في شمال غرب سوريا.

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