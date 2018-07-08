مساكن الحجاج بمكة تشهد تنافسا لتأجيرها لبعثات الحج

مكة المكرمة - حجب العصيمي - الوئام:

توقع المستشار العقاري وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمحكم التجاري الدولي فواز بدري، أن تشهد السنوات المقبلة ازدهاراً كبيراً في حركة العقار في مكة المكرمة، نتيجة للزيادة المتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وتأتي توقعات المستشار العقاري بدري في حين تشهد المساكن المخصصة لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة هذه الأيام تنافساً محموماً بين ملاكها، لتأجيرها خلال موسم الحج.

ورُفعت لافتات الإيجار الموسمي على واجهات الكثير من المباني المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مختلف الأحياء السكنية بالعاصمة المقدسة، لجذب بعثات الحج والباحثين عن مساكن لحجاجهم.

وتتواصل هذه الأيام أعمال إتمام عمليات تأجير المساكن، وإبرام العقود الخاصة بذلك، فضلاً عن تهيئتها وتجهيزها تأهباً لإستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام الذين سيتوافدون خلال أسابيع قليلة إلى مكة المكرمة.

وأوضح المستشار العقاري بدري أن بعثات الحج شرعت في استئجار مساكن الحجاج، لافتاً إلى أن أسعار تأجير المساكن لحجاج بيت الله الحرام تختلف بحسب السوق، ويؤثر فيها قرب المنطقة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والخدمات والمميزات المقدمة في الفنادق ومساكن وفود الرحمن.

وأبان بدري أن إيجار الحاج الواحد في أحياء العزيزية والروضة والششة والنسيم تتراوح ما بين ٢٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ ريال للحاج الواحد في الفنادق الحديثة الإنشاء، بينما تتراوح الأسعار من ٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ ريال للحاج الواحد في المساكن الواقعة في بقية الأحياء.

وأشار إلى أن أسعار إيجار المساكن لحجاج بيت الله الحرام تختلف بحسب السوق وقرب المنطقة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والخدمات والمميزات المقدمة في الفنادق ومساكن حجاج بيت الله الحرام.

وقال المستشار العقاري بدري: “في هذه الأحياء تم تأجير عدد من المساكن لبعثات الحج التركية والأندونيسية والباكستانية والبنغلاديشية، إضافة إلى العراق وعدد من دول الخليج”.

وأكد أن العديد من الفنادق والدور السكنية بمكة المكرمة المخصصة لإسكان حجاج بيت الله الحرام تعيش حالة من الإستعداد والتأهب لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.