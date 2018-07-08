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الميليشيا أغلقت المكان

قبل إطلاقه على السعودية.. صاروخ باليستي يقتل خبراء الحوثي

قبل إطلاقه على السعودية.. صاروخ باليستي يقتل خبراء الحوثي
weam.co/530872
متابعات - الوئام:

قتل مسلحون حوثيون وخبراء أجانب، اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء، بعد انفجار صاروخ باليستي قبل اطلاقة نحو الأراضي السعودية. بحسب صحيفة المشهد اليمني.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر محلية في العاصمة صنعاء، قولها إن “مليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ بالستي من نوع بركان، باتجاه المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية”.

وأكدت المصادر أن انفجارا مروعا هز منطقة بني الحارث (مكان إطلاق الصاروخ)، وتسبب في مقتل كل من كان حوله من الخبراء الأجانب والمليشيات الحوثية”.

وفور الانفجار هرعت مليشيا الحوثي إلى المكان وأغلقته بالكامل، خشية وصول الأهالي إلى المنطقة أو تسرب صور منها.

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