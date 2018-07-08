إخراج أول اثنين من المحاصرين داخل كهف في تايلاند

متابعات - الوئام:

قال مسؤول محلي تايلاندي إنه تم “اخراج أول اثنين من مجموعة فتية محاصرين داخل كهف في البلاد”.

ويسابق رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ فريق كرة قدم مكون من مجموعة من المراهقين احتجزوا في كهف بشمال تايلاند منذ نحو أسبوعين.

وبدأ فريق من الغواصين، اليوم، في انتشال أعضاء فريق كرة القدم المدرسي ومدربهم العالقين في كهف جبلي غمرت منافذه مياه الأمطار قبل أكثر من 10 أيام.

وقال قائد فريق الإنقاذ نارونجساك أوسوتاناكورن للصحفيين، إن رجال الطوارئ بدأوا مهمة الإنقاذ في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، موضحا أن الأمر قد يستغرق ساعات قبل خروج الصبي الأول من الكهف.

وأشار إلى أن الأطباء المتواجدين في الكهف عند الأطفال، أكدوا أنهم أقوياء جسديا ومعنويا بما فيه الكفاية للعودة إلى بيوتهم.

واختفى لاعبو فريق كرة القدم الـ12 ومدربهم في كهف لأكثر من 10 أيام قبل أن تتمكن القوات البحرية التايلاندية من العثور عليهم، ولا يزالون محاصرين حتى اليوم، إذ يتعذر سحبهم إلى الأعلى بسبب المياه التي تغمر محيط مكان قبوعهم.